Ümraniye'de Otomobil Camlarını Kıran Kişi Komşusunun Araçlarına da Zarar Verdi

Ümraniye'de, bir kişinin karısının otomobilinin camlarını demir sopayla kırdığı sırada bu duruma tepki gösteren komşusunun aracına da zarar vermesi cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Armağanevler Mahallesi'nde eşinin üzerine kayıtlı park halindeki otomobilin camlarını demir sopayla kıran kişi, evinin penceresinden çıkarak bu duruma tepki gösteren komşusunun aracına da zarar verdi.

Arabasının camları kırılan ve kaportası hasar gören mağdur komşu, bunun üzerine polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Olay anı aracı hasar gören komşu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin

Öte yandan, olay anı aracı zarar gören komşu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde şüphelinin araçların camlarını demir sopayla kırıp zarar vermesi ve duruma tepki göstererek müdahale etmek isteyen komşusuna küfür etmesi yer alıyor.