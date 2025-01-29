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Ümraniye'de Otobüse Çarpan Araçta İki Yaralı

Ümraniye'de Otobüse Çarpan Araçta İki Yaralı
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Çamlık Mahallesi'nde bir otomobil yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada otomobildeki iki kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Ümraniye'de yolcu otobüsüne arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Çamlık Mahallesi TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyir halindeki plakası alınamayan bir otomobil, aynı önde seyir halindeki yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla otomobilden çıkartılan ve kimlikleri belirlemeyen 2 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan TEM Otoyolu, kazaya karışan otomobil ve otobüsün kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
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