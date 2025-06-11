Ümraniye'de Oto Sanayi Sitesinde Yangın

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İstanbul Ümraniye'de Kadosan Oto Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında alevler, bitişikteki iş yerlerine sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, soğutma çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Ümraniye'de oto sanayi sitesindeki iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kadosan Oto Sanayi Sitesi'nde otomotiv parçalarının satıldığı iş yerinin deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Büyüyen alevler, bitişikteki 3 iş yerine sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İş yerinde bulunan boya malzemeleri nedeniyle ara ara patlamalar yaşandı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle iş yerlerinde hasar oluştu.

Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel
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