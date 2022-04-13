ÜMRANİYE'DE ÖNCE MİNİBÜSE SONRA OTOMOBİLE ÇARPTI

ÜMRANİYE'de direksiyon başında rahatsızlandığı öne sürülen sürücünün kullandığı otomobil, önce minibüse ardından da başka bir otomobile çarptı. 3 kişinin hafif şekilde yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Ümraniye Namık Kemal Mahallesi Kirişhane Caddesi'nde saat 10.00 sıralarında şeker hastası olduğu ve direksiyon başında rahatsızlandığı iddia edilen kadın sürücünün kullandığı otomobil, önce minibüse ardından da başka bir otomobile çarptı. Kaza yapan otomobilde bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar tedbir amacıyla çevredeki hastaneye sevk edildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayı gören esnaf Ekrem Sezgin, "Önce minibüse vurdu daha sonra da önündeki arabaya çarptı. Eğer bu hızla gitseydi karşı taraftaki dükkanlara girerdi. Kadın şeker hastasıymış. Direksiyonda bayılınca kaza meydana gelmiş. Durumları iyiydi." dedi.