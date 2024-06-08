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Ümraniye'de Öğretmenlerden Türk Halk Müziği Konseri

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Ümraniye'de öğretmenlerden oluşan koro, öğrenci ve velilere Türk Halk Müziği konseri verdi. Konser, dinleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Ümraniye'de öğretmenlerden oluşan koro, öğrenci ve velilere Türk Halk Müziği konseri verdi.

TRT sanatçısı Talat Er tarafından konsere hazırlanan öğretmenler, Ümraniye Necmettin Öztürk İlkokulu'nda sahneye çıktı.

Türk Halk Müziği eserlerini seslendiren öğretmenlerin performansı, dinleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Konseri, Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özen'in yanı sıra çok sayıda öğretmen, öğrenci ve veli izledi.

Konserin organizasyonunu yapan Ümraniye Necmettin Öztürk İlkokulu Müdürü Züleyha Birinci, öğretmenlerin etkinlik vesilesiyle öğrenci ve velilerle bir araya gelerek, tam bir aile ruhunu yansıttığını söyledi.

Birinci, benzer etkinliklerle ilçe genelindeki eğitimciler ile velileri buluşturarak, eğitimde karşılıklı diyaloğu sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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