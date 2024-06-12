Ümraniye'de öğretmene saldırı

Murat KORKMAZ/ Ümraniye'de kız kardeşinin sınıfta kalmasının ardından okul idaresiyle konuşmaya giden ağabey, öğretmenler odasında bir öğretmene yumrukla saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Şüpheli gözaltına alındı.

30 Ağustos Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kız kardeşinin sınıfta kaldığını öğrenen ağabey İbrahim Durmaz, öğretmenler odasında Vedat Kömür ve Orhan Bozkurt ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Durmaz bir öğretmene yumrukla saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, İbrahim Durmaz'ın 'sen benim babamın arkasından konuşamazsın' dedikten sonra öğretmene yumruk attığı görülüyor.

BAKAN TUNÇ PAYLAŞTI

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "İstanbul Ümraniye ilçesindeki 30 Ağustos Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğretmenler odasında bir öğretmenimize yapılan fiziki saldırıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış, şüpheli gözaltına alınmıştır" ifadelerini kullandı.