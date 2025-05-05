Ümraniye'de Öğrenciler Çiçek Dikerek Çevre Bilinci Edindi

Ümraniye Belediyesi'nin çevre bilinci kazandırmaya yönelik eğitim programı kapsamında 50 ilkokul öğrencisi Osmangazi Millet Bahçesi'nde çiçek dikti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün ilçe genelindeki okullarda çocuklara yönelik verdiği çevre eğitimleri devam ediyor.

Bu kapsamda, sıfır atık, geri dönüşüm, doğa sevgisi ve sağlıklı çevre konularında verilen eğitimlerin ardından çocuklar için uygulamalı etkinlik düzenlendi.

Osmangazi Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, 50 ilkokul öğrencisi öğrendikleri bilgiler ışığında ilk kez kendi elleriyle çiçek dikti.

Öğrenciler etkinlik kapsamında hem çevreyle bağ kurdu hem de sürdürülebilir bir gelecek için ilk adımlarını attı.