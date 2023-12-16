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Ümraniye'de öğrenci ve öğretmenler "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmini izledi

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Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını beyaz perdeye taşıyan "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmi, Ümraniye'de gösterildi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını beyaz perdeye taşıyan "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmi, Ümraniye'de gösterildi.

Ümraniye Belediyesinin açıklamasına göre, ilçede özel bir sinema salonunda öğretmen ve öğrenciler için filmin gösterimi yapıldı.

Gösterime, İstanbul Valisi Davut Gül ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da katıldı.

Filmi izleyen öğrenci ve öğretmenler, zaman zaman duygulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Yıldırım, terörü lanetleyerek, şehit öğretmen Aybüke Yalçın ve tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Kaynak: AA / Güncel

Aybüke Yalçın Ümraniye Batman Haberler

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