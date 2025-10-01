Haberler

Ümraniye'de Nalburda Yangın Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye'de 4 katlı binanın girişindeki nalburda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, ara ara patlamaların yaşanmasına neden olduğu bildirildi.

Ümraniye'de 4 katlı binanın girişinde bulunan nalburda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Namık Kemal Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki inşaat malzemeleri satan nalburda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Nalburda bulunan malzemeler nedeniyle ara ara patlamaların yaşandığı yangın nedeniyle binanın dış cephesini de alevler sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü yangın sonucu iş yerinde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
Gazze'ye yaklaşan Sumud Filosu'nda saldırı alarmı! 20 İsrail gemisi 3 mil uzaklıkta

Dünyanın gözünü diktiği filoda saldırı alarmı: 3 mil uzağımızdalar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5-0 biten maç sonrası Arda Güler için söylenenler olay

Real Madrid TV'den 5-0 biten maç sonrası Arda'ya olay sözler
Fatih Erbakan, Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili tavrını belli etti

Fatih Erbakan, Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili tavrını belli etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.