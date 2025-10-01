Ümraniye'de Nalburda Yangın Çıktı
Ümraniye'de 4 katlı binanın girişindeki nalburda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, ara ara patlamaların yaşanmasına neden olduğu bildirildi.
Ümraniye'de 4 katlı binanın girişinde bulunan nalburda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Namık Kemal Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki inşaat malzemeleri satan nalburda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Nalburda bulunan malzemeler nedeniyle ara ara patlamaların yaşandığı yangın nedeniyle binanın dış cephesini de alevler sardı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü yangın sonucu iş yerinde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel