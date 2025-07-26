Ümraniye'de Motosikletli Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Ümraniye'de Motosikletli Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
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Ümraniye'de motosikletle gelen iki kişi, sokakta yürüyen bir kişiyle tartıştı. Tartışma sırasında motosikletli saldırgan, belinden çıkardığı silahıyla yürüyene ateş açarak bacağından yaraladı. Olay sonrası saldırganlar kayıplara karıştı.

Ümraniye'de motosikletle gelen iki kişi, sokakta yürürken karşılaştığı kişi ile tartışmaya başladı. Bu sırada motosikletteki kişi silahını çıkararak, tartıştığı kişiyi bacağından yaraladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 12.30 sıralarında Şerifali Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle sokağa gelen iki kişi, bilinmeyen bir nedenle sokakta yürüyen kişi ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Motosikletli şüpheli belinden çıkardığı tabancayla tartıştığı kişiye 4 el ateş etti. Bacağından yaralanan kişi yere yığılırken, saldırganlar geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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