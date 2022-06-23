Ümraniye'de motosikletin çarptığı yaya havaya savruldu ÜMRANİYE'de yolun karşısına geçmek isteyen yayaya motosikletli kurye çarptı. ÜMRANİYE'de yolun karşısına geçmek isteyen yayaya motosikletli kurye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havaya savrulan yaya, yol kenarındaki arkadaşının üzerine düştü. Altınşehir Mahallesi'nde dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen kazada, motosikletli kurye, karşıya geçmeye çalışan Mert Akın'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle havada savrulan Akın, yolun karşısında bekleyen arkadaşı Zülküf Bayar'ın üzerine düştü. Kazada motosikletli kurye, Mert Akın ve Zülküf Bayar yaralandı. Sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikeleri olmadığı öğrenildi. "MOTOSİKLETLİ 17 YAŞINDAYMIŞ, EHLİYETİ DE YOKMUŞ" Kazada yaralanan Bayar'ın arkadaşı Emre Çelik, "İçerde oturuyorduk, önce arkadaşım Zülküf dışarı çıktı. Arkadaşı Mert de 20 saniye sonra çıktı. Mert yolun karşısına geçmek isterken, hızlı gelen bir motosikletli ona çarptı. Motosikletlinin ehliyeti yokmuş, daha 17 yaşındaymış. Kazada 3 kişi yaralandı, durumları" diye konuştu. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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