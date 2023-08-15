Ümraniye'de Motosiklet Sürücülerine Denetim: Cezalar Kesildi

Ümraniye'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimde 5 sürücüye toplamda 71 bin 110 TL idari para cezası kesildi.

Ümraniye'de motosikletlilere denetim

İSTANBUL - Ümraniye'de, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimde kimi sürücüler denetimin ardından yoluna devam ederken kimi sürücüler ise cezadan kurtulamadı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ümraniye Alemdağ Caddesi üzerinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetim uygulamasında 5 motosiklet sürücüsüne toplamda 71 bin 110 TL idari para cezası kesildi. Ceza kesilen sürücülerin motosikletleri parka çekildi.

Akşam saat 23.30'da başlayan denetimin gece 03.30'a kadar sürdüğü öğrenildi.