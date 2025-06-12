Ümraniye'de Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Ümraniye'de Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
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Ümraniye'de motosiklet sürücüsü E..A. (17), bir kamyonete çarparak hayatını kaybetti. Olayın ardından kamyonet şoförü gözaltına alındı. Kazanın detayları ve görgü tanıklarının anlatımları haberimizde yer alıyor.

ÜMRANİYE'de seyir halinde olan motosiklet sürücüsü E..A. (17), kamyonete çarptı. Kazada E.A. hayatını kaybederken, kamyonet şoförü ise gözaltına alındı.

Kaza, Esenkent Mahallesi Hoca Nasrettin Caddesi'nde saat 11: 00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, E.A, 16 EFA 13 plakalı motosikletle, 34 UL 0295 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazanın şiddetiyle savrulan E.A. kamyonetin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle polis ekipleri caddeye güvenlik şeridi çekerek trafiği tek şeritten kontrollü şekilde sağladı. Sağlık ekipleri ise yaptıkları kontrollerde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerin incelemesinin ardından motosiklet sürücüsünün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kamyonet şoförü ise gözaltına alındı. Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.

KAMYONET ÜZERİNDEN GEÇTİ

Kazayı gören Mustafa Altundaş, "Motor yanımdan geçti. Kamyonete çarptı. Yere düşen motosiklet sürücüsünün üzerinden kamyonet 2 kere geçti. Kamyonet ileri geri yapınca çocuk hayatını kaybetti. Biz ilk nabzına baktığımızda bir dakika yaşadı ondan sonra hayatını kaybetti. Kulağından kan gelmeye başlayınca hayatını kaybettiğini gördük" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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