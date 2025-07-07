Ümraniye'de Motosiklet Kazası: Biri Yaralı, Diğeri Kaçtı

Ümraniye'de Motosiklet Kazası: Biri Yaralı, Diğeri Kaçtı
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Ümraniye'de meydana gelen motosiklet kazasında, yola çıkan bir sürücü karşı yönden gelen motosikletle çarpıştı. Kazada bir sürücü yaralanırken, diğer sürücü olay yerinden kaçtı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı, polis kaçanı yakalamak için çalışma başlattı.

ÜMRANİYE'de motosikletli bir kişi yola çıktığı sırada karşı yönden gelen motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerden biri yaralanırken, diğeri olay yerinden kaçtı. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 22: 30 sıralarında Ümraniye Esenkent Mahallesi NATO Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Yola girmek için kenarda bekleyen motosiklet sürücüsü hareket ettiği sırada başka bir motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kaldırıma savrulan sürücü yaralandı. Kazaya karışan diğer motosiklet sürücüsü ise olay yerine ekiplerin gelmesini beklemeden hızla uzaklaştı. Kazada yaralanan sürücü ise ilk müdahale yapıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

DİĞER SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kazayı çevredeki bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün yola girdiği sırada başka bir motosikletle kafa kafaya çarpıştığı, yola girmek isteyen sürücünün savrularak yere düştüğü görüldü. Kazaya karışan diğer sürücünün de olay yerinden hızla uzaklaştığı anlar görüntülerde yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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