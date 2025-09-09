Ümraniye'de Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
Ümraniye'de bir motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti ve hastaneye kaldırıldı.
Ümraniye'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Dudullu Hatboyu Bulvarı'nda sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen motosiklet, Necip Fazıl Bulvarı'na bağlanan yolda kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve otomobil ile çarpıştı.
Kazada motosikletteki 2 kişi ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ali Osman Kaya - Güncel