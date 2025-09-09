Haberler

Ümraniye'de Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye'de bir motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti ve hastaneye kaldırıldı.

Ümraniye'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Dudullu Hatboyu Bulvarı'nda sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen motosiklet, Necip Fazıl Bulvarı'na bağlanan yolda kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve otomobil ile çarpıştı.

Kazada motosikletteki 2 kişi ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Osman Kaya - Güncel
Finlandiyalı milletvekili 20 yıl boyunca seks işçiliği yaptığını açıkladı

İtirafıyla ülkeyi karıştırdı! Milletvekili seks işçisi çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'den Hamas'a Katar'da suikast! Başkent Doha'da çok sayıda patlama sesi duyuldu

İsrail'den suikast saldırısı! Başkentte patlama sesleri duyuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.