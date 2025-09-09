Ümraniye'de Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Ümraniye'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Dudullu Hatboyu Bulvarı'nda sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen motosiklet, Necip Fazıl Bulvarı'na bağlanan yolda kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve otomobil ile çarpıştı.

Kazada motosikletteki 2 kişi ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.