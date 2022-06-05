Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı yapan kişi yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı yapan kişi yakalandı

AA - Güncel
 - Güncelleme:

İstanbul Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı yapan şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı yapan şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 17 Mayıs'ta Çakmak Mahallesi'nde park halindeki bir motosiklete yönelik hırsızlık girişiminde bulunulması üzerine çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve saha çalışması yürüten ekiplerce şüphelinin eşkali tespit edildi. Bölgede araştırmalarına devam eden ekipler, 21 Mayıs'ta Çakmak Mahallesi'nde bir şüphelinin motosiklet çalma girişiminde bulunduğunu belirledi.

Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli T.Y'nin (35) hırsızlık için Ihlamurkuyu Mahallesi'nden de bir motosiklet çaldığı, başka araçtan çaldığı plakaları kullandığı, bu araçla da hırsızlık girişiminde bulunduğu tespit edildi.

Çok sayıda suç kaydı bulunan T.Y. hakkında "motosiklet hırsızlığı" suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandığı kaydedildi.

AA / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title