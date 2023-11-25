Ümraniye'de Motosiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

ÜMRANİYE'de motosiklet güpegündüz saniyeler içerisinde çalındı. Motosikletini 3 ay önce krediyle aldığını söyleyen Mert Öğüt getirine ya da doğru konum bildirene 20 bin lira ödül vereceğini söyledi. Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Şerifali Mahallesi'nde meydana geldi. Öğle saatlerinde motosikletle gelen kasklı 2 kişi, iş yeri önünde park halindeki 34 HCT 601 plakalı motosikletin yanına yanaştı. Motosikletten inen bir kişi, elindeki aparat ile önce motosikletin direksiyon kilidini, daha sonra kontağını açtı. Şüphelilerden biri olay yerine geldikleri motosiklete, diğeri ise çaldıkları motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştı. Motosikleti sahibi Mert Öğüt işyeri önüne bıraktığı yaklaşık 200 bin lira değerindeki motosikletinin yerinde olmadığını fark etti. Öğüt olayın ardından polise ihbarda bulundu. Şüphelilerin 30 saniye içerisinde motosikleti çaldığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

MOTOSİKLETİMİ GETİRENE 20 BİN LİRA ÖDÜL

3 ay önce krediyle motosikletini aldığını söyleyen Mert Öğüt "Kamera kayıtlarına incelediğimizde motorun çalındığını fark ettik.1-2 hafta içerisinde 50'den daha fazla motor çalındı çevremizden. Daha 4 bin kilometredeydi motorum. Kredi yoluyla almıştım, 20 aylık ödemem hala duruyor. Motosikletimi getirene, doğru konumu bildirine 20 bin lira bir ödül teklif ettim" diye konuştu.

İKİ FARKLI HIRSIZLIK DA KAMERADA

Bu arada Ümraniye'de yaşanan motosiklet hırsızlığının bir benzeri Üsküdar'da meydana geldi. İlk hırsızlık 20 Kasım Pazartesi günü saat 01.30 sıralarında Ferah Mahallesi'nde bir sitede meydana geldi. Motosikletle gelen iki şüpheli otoparktaki motosikletlerin yanına yaklaştı. Şüphelilerden biri soğukkanlı bir şekilde motorun kilidini kırdıktan sonra iterek motosikleti siteden çıkardı ve gözden kayboldu Bir başka hırsızlık ise 21 Kasım Salı günü Altunizade Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletle gelen 2 şüpheli park halindeki bir motosikletin yanında duruyor. Motosikletten inen bir şüpheli, park halindeki motosikleti saniyeler içerisinde çalıştırıyor. Bir ara geldiği motosiklete binen şüpheli daha sonra tekrar çalıştırdığı motosiklete binerek hızla uzaklaşıyor. Yaşanan motosiklet hırsızlıkları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Polisin yaşanan hırsızlıklarla ilgili soruşturması devam ediyor.