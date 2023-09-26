Ümraniye'de motosiklet çarpması: Çocuk ağır yaralandı
Ümraniye'de yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı 8 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Motosiklet sürücüsü çocuğu hastaneye götürdü ancak hayati tehlikesi devam ediyor. Gözaltına alınan sürücü adliyeye sevk edildi.
Ümraniye'de, yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı çocuk ağır yaralandı.
Elmalıkent Mahallesi'nde dün akşam M.E.I'nın kullandığı motosiklet, yolun karşına geçmeye çalışan 8 yaşındaki M.A'ya çarptı.
Motosiklet sürücüsü M.E.I'nın yoldan geçen bir aracı durdurarak hastaneye götürdüğü çocuğun hayati tehlikesi sürüyor.
Gözaltına alınan motosiklet sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA / Güncel