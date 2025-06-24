Ümraniye'de Motor Üretim Fabrikasında Yangın: 10 İşçi Hastaneye Kaldırıldı

Ümraniye'de Motor Üretim Fabrikasında Yangın: 10 İşçi Hastaneye Kaldırıldı
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Ümraniye Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan motor üretim fabrikasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Yangından etkilenen 10 işçi hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni inceleniyor.

ÜMRANİYE'de Organize Sanayi Bölgesi'ndeki motor üretim fabrikasında çıkan yangın söndürüldü. Yoğun dumandan etkilenen 10 işçi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Organize Sanayi Sitesi'ndeki motor üretim fabrikasında çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Fabrikadaki işçiler tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yoğun dumandan etkilenen 10 işçi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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