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Ümraniye'de Mobilya İmalathanesinde Yangın Çıktı

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Ümraniye'de mobilya imalathanesi olarak kullanılan 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölü ya da yaralı olmazken, binanın çatısında büyük çapta hasar meydana geldi.

ÜMRANİYE'de mobilya imalathanesi olarak kullanılan 2 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek çatıya yayılan alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 02.00 sıralarında Esenşehir Mahallesi Sarıgazi Yolu Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı binanın çatısında çıktı. Mobilya imalathanesi olarak kullanılan binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesiyle alevler çatıya yayıldı. İhbar üzerine yangın yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına Ümraniye itfaiyesinin yanı sıra, çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi ile müdahale edilirken, kimyasal maddelerin bulunduğu alana sıçramadan kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangında ölü ya da yaralı bulunmazken binanın çatısında büyük çapta hasar meydana geldi.

Mahalle sakini Mukadder Kılıçöz, "Mobilya atölyesinde ciddi anlamda alevler yükselmeye başladı. Biz onunla birlikte geldik. Eğer ki cila atölyesine yangın ulaşmış olsaydı, şu anda yangını söndürmek çok zor olacaktı, buna şükür. Ucuz atlatıldı diyebilirim. Çok ciddi büyük bir yangın olacaktı burada. İçeride bekçi falan kimse yok şu anda yaralı yok. Cila malzemesi kimyasal bir malzeme eğer ona gelmiş olsaydı, etraftaki binalarında durumu zorlaşacaktı. Erken müdahale edildi." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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