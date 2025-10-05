Haberler

Ümraniye'de Mobilya Fabrikasında Yangın Çıktı

Ümraniye'de Mobilya Fabrikasında Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye'de bulunan bir mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıkmış; itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülmüştür. Yangın sonrası fabrikada büyük çapta hasar meydana gelirken, ekipler soğutma çalışmalarına devam etmektedir.

Ümraniye'de mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Şerifali Mahallesi Dergah Sokak'taki mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Ekiplerin fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın nedeniyle fabrikada büyük çapta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Adem Koç - Güncel
Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse tam bir yok edilme olur

Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'de Esad'ın devrilmesinden sonra ilk seçim! Binler sandık başına gidiyor

Tarihi kare! Türkiye'nin yanı başında bir ilk yaşanıyor
19 maçlık dev seri 90+3'te sona erdi

Yok böyle maç! 19 maçlık dev seri 90+3'te sona erdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.