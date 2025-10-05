Ümraniye'de Mobilya Fabrikasında Yangın Çıktı
Ümraniye'de bulunan bir mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıkmış; itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülmüştür. Yangın sonrası fabrikada büyük çapta hasar meydana gelirken, ekipler soğutma çalışmalarına devam etmektedir.
