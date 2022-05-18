Ümraniye'de mobilya atölyesinde yangın çıktı - Haberler

Ümraniye'de, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, mobilya atölyesi tamamen yandı.

İstiklal Mahallesi'nde, Alemdağ Caddesi Ümraniye Çarşı'daki 5 katlı binanın bodrum katında bulunan mobilya atölyesinde yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, binanın üst katlarında bulunan vatandaşlar tahliye edildi.

Yangın nedeniyle Alemdağ Caddesi kısmen trafiğe kapatılırken, çıkan duman da şiddetli rüzgar nedeniyle etrafa yayıldı. Sokaklar dumandan sis örtüsü ile kaplandı.

Yaklaşık 1 saat süren müdahale sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu mobilya atölyesi tamamen yandı.