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Ümraniye'de Miras Yüzünden Anneni ve Kardeşini Öldürdüğü İddiasıyla Gözaltına Alınan Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

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Ümraniye'de miras yüzünden annesi ve kardeşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayetin ardından şüpheliyi yakaladı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti.

Ümraniye'de, miras yüzünden annesi ve kardeşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 22 Mayıs'ta Atatürk Mahallesi Çavuşpaşa Caddesi'ndeki ikamete gelen postacının içeriden gelen kötü kokular nedeniyle yaptığı ihbar sonrası H.T (86) ile oğlu K.T'nin (51) silahla öldürülmüş olarak bulunmasına ilişkin çalışma başlattı.

Maktulün diğer oğlu Kenan T'nin ailesiyle miras davası yüzünden açılan mahkemeyi kaybettiğini tespit eden ekipler, eşinin de 14 Mayıs'ta kayıp ihbarında bulunduğunu belirledi.

Cinayetten sonra kaçtığı anlaşılan şüpheli, Ümraniye'deki saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde ise annesinin evine miras konusunda görüşmek için gittiğini, daha sonra çıkan tartışmada olayı gerçekleştirip kaçtığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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