Şile Otoyolu'nda makas atan minibüsün kaza yaptığı anlar kamerada
Ümraniye, Şile Otoyolu'nda makas atarak ilerleyen bir minibüs, seyir halindeki otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken, minibüs sürücüsü olay yerinden hızla uzaklaştı. Kaza anı araç kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 22.30 sıralarında Parseller Mahallesi Şile Otoyolu'nda meydana geldi. Akıcı trafikte makas atarak ilerleyen minibüs, seyir halindeki otomobile çarptı. Otomobilde hasar oluşurken, minibüs sürücüsü durmadan hızla uzaklaştı. Kaza anı araç kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel