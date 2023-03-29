ÜMRANİYE'DE MEZARLIKTA ARAÇ İÇİNDE ŞÜPHELİ ÖLÜM

İnkılap Mahallesi Kocatepe Mezarlığı'nda sabah saatlerinde, mezarlığın güvenlik görevlileri, 34 VZ 7961 plakalı camı kırık hafif ticari aracın içinde, bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde araç içindeki cenazenin 35 yaşlarında erkeğe ait olduğunu belirledi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan inceleme sonrasında cenaze morga kaldırıldı. Araçta bir tabanca bulunurken, polisin intihar ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi. Polis inceleme başlatırken, araç çekici yardımıyla otoparka çekildi.

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