Üye Girişi
Haberler

Ümraniye'de Metruk Binada Yangın Çıktı

Güncelleme:
Abone Ol

Ümraniye'de daha önce iş yeri olarak kullanılan 5 katlı metruk binada yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

ÜMRANİYE'de daha önce iş yeri olarak kullanılan 5 katlı metruk binada yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Olay, saat 19.15 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Şerifali Mahallesi, Burhan sokak üzerinde bulunan daha önceden iş yeri olarak kullanılan 5 katlı metruk binanın 3'üncü ve 4'üncü katlarında çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Olay İtfaiye Güvenlik Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title