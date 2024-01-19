Ümraniye'de Metruk Binada Yangın Çıktı

Olay, saat 19.15 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Şerifali Mahallesi, Burhan sokak üzerinde bulunan daha önceden iş yeri olarak kullanılan 5 katlı metruk binanın 3'üncü ve 4'üncü katlarında çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel