Ümraniye'de metro şantiyesinden hırsızlık iddiası Güncel Haberler ÜMRANİYE'de metro şantiyesinden malzeme çalan 3 kadın, kendilerini görerek uyaran vatandaşlara aldırış etmedi. ÜMRANİYE'de metro şantiyesinden malzeme çalan 3 kadın, kendilerini görerek uyaran vatandaşlara aldırış etmedi. Şantiyeye giren bir şüphelinin kapının altından sürünerek dışarı çıkarak uzaklaştığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi Olay Şerifali Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerinde bulunan bir metro şantiyesinde meydana geldi.İddiaya göre sabah erken saatlerde ve akşam iş çıkışından sonra gelen 3 şüpheli kadın şantiyeden demir,ahşap gibi malzemeleri çaldı.Çevredeki vatandaşların uyarılarına aldırış etmeyen şüphelilerin rahat tavırları dikkat çekti. ŞÜPHELİNİN ŞANTİYEDEN KAÇARKEN GÖRÜNTÜSÜ KAMERADA Vatandaşların şantiyeye giren şüphelileri uyarması ve kadının şantiyenin kapısının altından sürünerek dışarı çıkması cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.Görüntülerde 2 şüpheli kadının dışarıda seyyar araçlarının yanında beklerken 1 şüphelinin şantiye olduğu görülüyor.Bir vatandaşın polis geldi diyerek seslenmesi üzerine şüpheli kadın şantiyenin kapısının altından sürünerek dışarı çıkıyor.Şüpheliler daha sonra sepetli motosikletlerine binerek kaçıyor. ELE AVUCA GELEN HERŞEYİ ÇALIYORLAR Metro şantiyesinin hemen yanında iş yeri bulunan Cesim Bulucu "Özellikle sabah erken ve akşam iş çıkışından sonra buralar çok sakin oluyor. Biri kapının altından sürünerek içeri girip halka demirleri, ahşapları, malzemeleri dışarıda bekleyen kadınlara veriyor.Onlarda malzemeleri sepetli motosikletlerine atıyor.Uyarmamızı rağmen çok rahat hareket ediyorlar ve bu her gün oluyorlar. Bu sabah da her bir kolisi 25 kilo olan, 50 kilo çivi çalındığını söyledi. Ele avuca gelebilen her şeyi buradan çalıyorlar "diye konuştu. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Ümraniye'de metro şantiyesinden hırsızlık iddiası - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.