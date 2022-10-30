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Ümraniye'de metro şantiyesinden hırsızlık iddiası

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Ümraniye'de metro şantiyesinden hırsızlık iddiası

ÜMRANİYE'de metro şantiyesinden malzeme çalan 3 kadın, kendilerini görerek uyaran vatandaşlara aldırış etmedi.

ÜMRANİYE'de metro şantiyesinden malzeme çalan 3 kadın, kendilerini görerek uyaran vatandaşlara aldırış etmedi. Şantiyeye giren bir şüphelinin kapının altından sürünerek dışarı çıkarak uzaklaştığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi

Olay Şerifali Mahallesi  Necip Fazıl Bulvarı üzerinde bulunan bir metro şantiyesinde meydana geldi.İddiaya göre sabah erken saatlerde ve akşam iş çıkışından sonra gelen 3 şüpheli kadın şantiyeden demir,ahşap gibi malzemeleri çaldı.Çevredeki vatandaşların uyarılarına aldırış etmeyen  şüphelilerin rahat tavırları dikkat çekti.

ŞÜPHELİNİN ŞANTİYEDEN KAÇARKEN GÖRÜNTÜSÜ KAMERADA

Vatandaşların şantiyeye giren şüphelileri uyarması ve kadının şantiyenin kapısının altından sürünerek dışarı çıkması cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.Görüntülerde 2 şüpheli kadının dışarıda seyyar araçlarının yanında beklerken 1 şüphelinin şantiye olduğu görülüyor.Bir vatandaşın polis geldi diyerek seslenmesi üzerine  şüpheli kadın şantiyenin kapısının altından sürünerek dışarı çıkıyor.Şüpheliler daha sonra sepetli motosikletlerine binerek kaçıyor.

ELE AVUCA GELEN HERŞEYİ ÇALIYORLAR

Metro şantiyesinin hemen yanında iş yeri bulunan Cesim Bulucu "Özellikle sabah erken ve akşam iş çıkışından sonra buralar  çok sakin oluyor. Biri kapının altından sürünerek içeri girip  halka demirleri, ahşapları, malzemeleri dışarıda bekleyen kadınlara veriyor.Onlarda malzemeleri sepetli motosikletlerine atıyor.Uyarmamızı rağmen  çok rahat hareket ediyorlar ve bu her gün oluyorlar. Bu sabah da  her bir kolisi 25   kilo olan, 50 kilo  çivi çalındığını söyledi. Ele avuca gelebilen her şeyi buradan çalıyorlar "diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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