Ümraniye'de metro çalışması sırasında caddede çökme meydana geldi

ÜMRANİYE'de metro çalışması sırasında caddede çökme meydana geldi. Çökmenin meydana geldiği alanda bir bina çökme tehlikesine karşı boşaltıldı. Bir otomobil de oluşan çukurun kenarında askıda kalırken olay yerine ekipler sevk edildi. Cadde trafiğe kapatılarak geniş güvenlik önlemleri alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel