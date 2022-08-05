ÜMRANİYE'DE MARKETE SOPALI SALDIRI KAMERADA - Haberler

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ÜMRANİYE'DE MARKETE SOPALI SALDIRI KAMERADA

ÜMRANİYE'de bir markete yapılan sopalı ve tüplü saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

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ÜMRANİYE'de bir markete yapılan sopalı ve tüplü saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Olay, geçen salı günü saat 21.00 sıralarında Esenevler Mahallesi İclal Sokak'taki markette meydana geldi. İddiaya göre, marketin motokuryesi mahalledeki yaşı küçük çocuklarla kavga etti. Olayı duyan market sahibi ise motokurye ile kavga eden 14 yaşındaki bir çocuğa tokat attı. Bunun üzerine durumu ailesine anlatan çocuğun yakınları sokağa gelerek ellerindeki taş ve sopalarla markete saldırdı. Tarafların birbirine yumruk, sopa ve tüplerle saldırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olayda market sahibi de dahil olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Olaya karıştığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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