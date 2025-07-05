Ümraniye'de Kuyumcuya Soygun Girişimi: Maskeli Şüpheliler Kaçtı

Ümraniye'de Kuyumcuya Soygun Girişimi: Maskeli Şüpheliler Kaçtı
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Ümraniye'de bir kuyumcuya soygun girişiminde bulunan 5 maskeli ve silahlı şüpheli, kuyumcunun ateşe karşılık vermesiyle kaçtı. Olay sonrası polis, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ümraniye'de soygun girişiminde bulundukları kuyumcunun kendilerine ateş açması sonucu kaçan silahlı ve maskeli 5 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Dudullu Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerinde bulunan bir kuyumcuya gelen maskeli ve silahlı 5 şüpheli soygun girişiminde bulundu.

Kuyumcunun soygun girişimine silahla karşılık vermesi üzerine, şüpheliler olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede 8 kovan buldu.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, şüphelilerin kuyumcuya gelmeleri ve ardından kaçmaları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
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