Ümraniye'de kullanılmış giysilerin konulduğu tekstil kumbarası soyuldu - Haberler

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Ümraniye'de kullanılmış giysilerin konulduğu tekstil kumbarası soyuldu

AA - Mücahit Türetken - Güncel
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Ümraniye Belediyesine ait, kullanılmış giysi ve ayakkabıların toplandığı tekstil kumbarası, birisi kumbaranın içine giren iki kişi tarafından soyuldu.

Ümraniye Belediyesine ait, kullanılmış giysi ve ayakkabıların toplandığı tekstil kumbarası, birisi kumbaranın içine giren iki kişi tarafından soyuldu.

Bir vatandaşın cep telefonuna kaydettiği görüntülere göre, Çakmak Mahallesi İkbal Caddesi'ndeki tekstil kumbarasına gelen bir kadın ve beraberindeki erkek çocuk, korumalı kumbaranın içindekileri alıyor.

Ağzı yukarı doğru açılan kumbaranın içine tırmanarak giren çocuk, giysi ve poşetleri alarak dışarıda bekleyen kadına uzatıyor.

Bu arada görüntüyü çeken vatandaş, ürünleri kumbaraya onlar için atmadığını belirterek, uyarıda bulunsa da kadın eşyaları alarak olay yerinden uzaklaşıyor.

AA / Mücahit Türetken - Güncel

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