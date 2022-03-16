ÜMRANİYE'DE KORKUTAN YANGIN MAHSUR KALANLAR KURTARILDI - Haberler

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ÜMRANİYE'DE KORKUTAN YANGIN MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ÜMRANİYE'DE KORKUTAN YANGIN MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

ÜMRANİYE'DE 5 katlı binanın 2'inci katında elektrikten kaynaklandığı belirtilen yangın çıktı.

ÜMRANİYE'DE 5 katlı binanın 2'inci katında elektrikten kaynaklandığı belirtilen yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangında, binada mahsur kalan 10 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Yukarı Dudullu Mahallesi Turunç Sokak'ta 5 katlı binanın 2'inci katında çıktı. Daire içerisindeki elektrikten kaynaklandığı belirtilen yangın kısa sürede büyüdü. Daireden yükselen alevleri gören çevredekiler durumu acil çağrı merkezine bildirdi. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada mahsur kalan 10 kişi, itfaiye ekipleri tarafından merdivenle kurtarıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen bir kişi, ilk müdahalesi sonrası hastaneye götürüldü. Polis ve itfaiye yangına ilişkin inceleme başlattı.

- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Dudullu, İtfaiye, Yangın, Polis, Güncel, Haberler

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