ÜMRANİYE'DE KORKUTAN YANGIN MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Yangın, saat 17.30 sıralarında Yukarı Dudullu Mahallesi Turunç Sokak'ta 5 katlı binanın 2'inci katında çıktı. Daire içerisindeki elektrikten kaynaklandığı belirtilen yangın kısa sürede büyüdü. Daireden yükselen alevleri gören çevredekiler durumu acil çağrı merkezine bildirdi. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada mahsur kalan 10 kişi, itfaiye ekipleri tarafından merdivenle kurtarıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen bir kişi, ilk müdahalesi sonrası hastaneye götürüldü. Polis ve itfaiye yangına ilişkin inceleme başlattı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel