Ümraniye'de Köpek Eğitim Merkezi ile Hayvanların Sosyalleşmesi Destekleniyor

Ümraniye Belediyesinin açtığı Türkiye'nin en kapsamlı köpek eğitim merkezinde hayvanların sosyalleşmeleri ve itaat becerilerinin gelişmesi sağlanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, iki yıl önce hizmete açılan, 2 bin 600 metrekarelik bir alana sahip Ümraniye Köpek Eğitim Merkezi (ÜMKEM), ücretsiz sosyalizasyon ve temel itaat eğitimleri sağlıyor.

Böylece hem hayvanların hem de sahiplerinin hayat kalitesini artırma hedefleniyor.

Merkezde 2 yıldır her hafta düzenlenen seanslarla, önceliği bakımevlerinden sahiplenilen köpekler olmak üzere hayvanların sosyalleşmeleri ve itaat becerilerinin gelişmesi sağlanıyor.

"Küçük ırk seansı" ve "genel seans" olarak ikiye ayrılan eğitimlerde, her biri 45 dakika süren 10 seanslık programlar uygulanıyor.

Bu programlarla köpeklerin sahipleriyle daha uyumlu ve mutlu bir yaşam sürmeleri sağlanırken şehir hayatına da daha iyi adapte olmalarına katkıda bulunuluyor.

Toplam 8 eğitim parkuru ve 1 kum havuzuyla donatılmış merkezdeki ücretsiz hizmetten yararlanmak isteyen köpek sahipleri, e-belediye sistemi üzerinden kayıt yaptırabiliyor.