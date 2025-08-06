Ümraniye'de Kömürlükte Yangın Çıktı

Ümraniye'de Kömürlükte Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye'de Hekimbaşı Mahallesi'nde bir kömürlükte çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmedi.

Ümraniye'de kömürlükte çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hekimbaşı Mahallesi Kadı Sokak'taki bir kömürlükte henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, kömürlükte hasara neden oldu.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
Sadık köpeği ünlü sanatçı sahiplendi! Verdiği Kürtçe isim dikkat çekiyor

Sadık köpeği ünlü sanatçı sahiplendi! Verdiği Kürtçe isim dikkat çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç sahiplerine müjde: Motorin bu gece ucuzluyor!

Araç sahipleri dikkat! Bu gece pompaya yansıyacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.