Ümraniye'de farklı adreslerde cep telefonu, DVD Player, hoparlör, taşınabilir klima gibi eşyaları çalan şüpheli polis tarafından yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Ümraniye'de klima ve hoparlör çalan hırsız kamerada

İSTANBUL - Ümraniye'de farklı adreslerde cep telefonu, DVD Player, hoparlör, taşınabilir klima gibi eşyaları çalan şüpheli polis tarafından yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Ümraniye'de farklı adreslerde yaşanan hırsızlık olayları üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi ve çevrede yapılan çalışmalar sonucunda 32 adet suç kaydı bulunan G.B. isimli şüpheli şahsın hırsızlık suçlarını gerçekleştirdiği tespit edildi.

Şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda şahıs 20 Temmuz tarihinde Altınşehir Mahallesinde yakalandı. Çalınan 1 adet cep telefonu, 1 adet DVD Player, 1 adet büyük boy hoparlör, 1 adet taşınabilir klima, 8 adet çeşitli banka kartları, sürücü belgesi ve nüfus cüzdanı Çakmak mahallesinde yapılan araştırmalar sonucunda ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.