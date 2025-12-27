Ümraniye'de kereste deposunda yangın
Ümraniye'de kereste deposunda yangın çıktı.
Ümraniye'de kereste deposunda yangın çıktı. Yangına müdahale etmek üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ümraniye'de kereste deposunda yangın çıktı. Yangına müdahale etmek üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.