Son dakika haber | ÜMRANİYE'DE KAZADAN SONRA SÜRÜCÜNÜN KAÇTIĞI OTOMOBİLDE UYUŞTURUCU BULUNDU - Haberler

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Son dakika haber | ÜMRANİYE'DE KAZADAN SONRA SÜRÜCÜNÜN KAÇTIĞI OTOMOBİLDE UYUŞTURUCU BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberler... ÜMRANİYE'DE KAZADAN SONRA SÜRÜCÜNÜN KAÇTIĞI OTOMOBİLDE UYUŞTURUCU BULUNDUCengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ / İSTANBUL, (DHA) - ÜMRANİYE'de hafif ticari araçla yan yana ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolünden çıkan otomobil, refüje çarptı.

ÜMRANİYE'DE KAZADAN SONRA SÜRÜCÜNÜN KAÇTIĞI OTOMOBİLDE UYUŞTURUCU BULUNDU

Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL, (DHA) - ÜMRANİYE'de hafif ticari araçla yan yana ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolünden çıkan otomobil, refüje çarptı. İki kişinin yaralandığı kaza sonrası otomobilde bir miktar uyuşturucu bulundu. Sürücü kaçarken kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, geçen pazartesi günü saat 19.00 sıralarında Küçüksu Caddesi'nde meydana geldi. Yanında hafif ticari araç olduğu halde ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada Gülçin K. ve Hürrem E., yaralanırken adı açıklanmayan sürücü kaçarak ortadan kayboldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, polisin yaptığı aramada otomobilde bir miktar uyuşturucu bulundu. Kaza anı bir işyerinin güvenllik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilin yanındaki hafif ticari araçla ilerlediği, otomobilin bir anda konrolden çıkarak refüje çarptığı görülüyor.

Son dakika haber | ÜMRANİYE'DE KAZADAN SONRA SÜRÜCÜNÜN KAÇTIĞI OTOMOBİLDE UYUŞTURUCU BULUNDU

Son dakika haber | ÜMRANİYE'DE KAZADAN SONRA SÜRÜCÜNÜN KAÇTIĞI OTOMOBİLDE UYUŞTURUCU BULUNDU

Son dakika haber | ÜMRANİYE'DE KAZADAN SONRA SÜRÜCÜNÜN KAÇTIĞI OTOMOBİLDE UYUŞTURUCU BULUNDU

Son dakika haber | ÜMRANİYE'DE KAZADAN SONRA SÜRÜCÜNÜN KAÇTIĞI OTOMOBİLDE UYUŞTURUCU BULUNDU

Son dakika haber | ÜMRANİYE'DE KAZADAN SONRA SÜRÜCÜNÜN KAÇTIĞI OTOMOBİLDE UYUŞTURUCU BULUNDU

Son dakika haber | ÜMRANİYE'DE KAZADAN SONRA SÜRÜCÜNÜN KAÇTIĞI OTOMOBİLDE UYUŞTURUCU BULUNDU

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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