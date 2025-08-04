Ümraniye'de Kaza Yapan Otomobil Alev Aldı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kontrolden çıkan otomobil, refüje çarptıktan sonra alev aldı. Kazada sürücü yara almazken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Ümraniye'de kaza yaptıktan sonra alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki 35 CPH 179 plakalı otomobil, Çamlık ayrımında sürücünün kontrolünden çıkarak refüje girdi.
Sürücü kazada yara almazken, otomobil alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.