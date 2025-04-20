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Ümraniye'de Kaza: Bariyerlere Saplanan Araçta İki Yaralı

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Ümraniye'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere saplanan hafif ticari araçta 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu yaşandı.

Ümraniye'de kontrolden çıkarak bariyerlere saplanan araçtaki 2 kişi yaralandı.

Üsküdar-Altunizade Bağlantı Yolu Yamanevler Mahallesi mevkisinde ilerleyen 34 HYV 960 plakalı hafif ticari araç, sürücü A.C'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Küçüksu Kavşağı kenarındaki bariyerlere saplandı.

Bariyerin, aracın ön kısmından girip arka kapısından çıktığı araçtaki sürücü A.C. ile yanında bulunan kişi, yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bariyere saplanan otomobil uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden iş makinesi yardımıyla çıkarıldı.

Kaza nedeniyle yolda bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

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Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
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