Ümraniye'de kayan kepçe, 4 araca zarar verdi

Ümraniye'de yokuş çıkarken geriye kayan kepçe, 4 araca ve elektrik direğine çarptıktan sonra durabildi.

Alınan bilgiye göre, Armağanevler Mahallesi Kamuran Sokak'taki yokuşta operatörün kontrolünü kaybettiği kepçe, geri kaymaya başladı.

Park halindeki bir aracı sürükleyen kepçe, 3 araca ve elektrik direğine çarptıktan sonra durdu. Kazada toplam 4 araç ile kepçenin yan yattığı binanın duvarı zarar gördü.

Araçların kaza yerinden kaldırılması için çalışmalar sürüyor.