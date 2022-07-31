Son dakika haberleri... Ümraniye'de kavgaya müdahale eden polise saldıran 3 kişi gözaltına alındı - Haberler

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Son dakika haberleri... Ümraniye'de kavgaya müdahale eden polise saldıran 3 kişi gözaltına alındı

Son dakika gündem haberi: İstanbul Ümraniye'de silahlı kavga olayına giden polislere saldırdıkları gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul Ümraniye'de silahlı kavga olayına giden polislere saldırdıkları gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Armağanevler Mahallesi'nde gece saatlerinde silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polislere, yapılan kontrol esnasında, alkollü oldukları değerlendirilen şüpheliler, küfür ve hakaret ederek saldırdı.

Saldırıda 1 polis memuru yaralanırken, şüpheliler Ö.F.T. (33), E.A. (25) ve M.K. (21) gözaltına alındı.

Emniyette, "görevli memura mukavemet" suçundan işlemleri yapıldıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.F.T. ve E.A. hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanırken, M.K. ise tutuklandı.

AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel

Ümraniye kavga Güncel Haberler Son Dakika

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