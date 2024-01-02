Ümraniye'de Kavga Sırasında Silahlı Saldırı

ÜMRANİYE'DE iki grup arasında küfürleşmeyle başlayan tartışmada bir kişi kuru sıkı silahla yaralandı. Kavga sırasında tekel bayine gelen kişi kendisine küfredildiğini düşünerek gençlerle kavga etmeye başladı. Alkollü olduğu iddia edilen kişi aracına binerek tartıştığı kişilerin üzerine sürdü. Yaşanan korku dolu anlar cep telefonu ve güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

SİLAHLA PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Yamanevler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde daha önce aralarında husumet olan iki grup arasında tartışma ve küfürleşme yaşandı. Tartışma bir anda büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Gruptan bir kişi yanında getirdiği kuru sıkı silahla ateş etmeye başladı. Gruptakiler sağa sola kaçışırken bir kişi hafif şekilde yaralandı. Saldırgan yaya olarak olay yerinden kaçtı.

ARACINI TARTIŞTIKLARI KİŞİLERİN ÜZERİNE SÜRDÜ

İki grup arasında yaşanan tartışma ve küfürleşme sırasında yakındaki tekel bayine alkol almak için gelen bir kişi, kendisine küfredildiğini düşünerek gruptakilerle tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Bunun üzerine grupla kavga eden hafif ticari araç sürücüsü, direksiyon başına geçerek aracı caddedekilerin üzerine sürdü. Bu sırada aracı durdurmaya çalışan bir kişi, aracın kaputunun üzerine atladı. Geri manevra yaparken trafik levhasına çarpan araç, hızla olay yerinden uzaklaştı. Kendini aracın üzerine atan kişi ise yere savruldu. Grubun üzerine aracı sürdükten sonra kaçan sürücü, geri dönerek caddeden tekrar geçti. Bu sırada bir kişi, yoldan geçen araca sandalye fırlattı. Başka bir kişi ise elindeki sopayla araca vurdu.

OLAY İÇİNDE OLAY YAŞANDI

Görgü tanığı Habi Çalışkan, "Gençler arasında bir tartışma çıktı. Ama araba olayıyla gençler arasındaki olay çok farklı. Gençler burada birbirleriyle küfürleşip kavga ettiler. Bir kişi ateş ettikten sonra kaçtı. Bu sırada tekele gelen bir müşteri dün akşam yılbaşı olduğundan herhalde kafası güzeldi. Buradaki küfürleşmeyi üzerine alınınca gençlerle arasında tartışma çıktı. Yaşanan karşılıklı küfürleşme sonrasında arbede yaşandı. Gençler arabaya vurmaya başlayınca, bu seferde o kişi gençlerin üzerine arabayı sürdü. Beyaz araç alkol almaya gelen kişinin aracı. İki grup arasında silahlı kavga edenler ile beyaz araçtaki sürücünün olayı farklı. Olay içinde olay yaşandı" dedi.

Evinden sesleri duyduğunu söyleyen Serpil Akın ise "Polis araçlarını gördüm sokakta. Bir araç geri geri gidiyor, birileri araca saldırıyor. Bir grup araca zarar vermeye çalışıyordu. Silah atılmış ama duymadım" diye konuştu.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.