Ümraniye'de kamyonun arkasına tutunarak paten kayan çocukların tehlikeli yolculuğu
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Mithatpaşa Caddesi'nde ilerleyen bir kamyonun arkasına tutunan patenli 3 çocuk, kendi can güvenlikleri ile trafik güvenliğini tehlikeye soktu. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.
Ümraniye'de kamyonun arkasına tutunarak paten kayan çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Mithatpaşa Caddesi'nde ilerleyen bir kamyonun arkasına tutunan patenli 3 çocuk, bu şekilde ilerlemeye çalıştı.
Çocukların kendi can güvenlikleri ile trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu anlar, kamyonun arkasından ilerleyen bir araç sürücüsü tarafından fark edilerek cep telefonuyla görüntüledi.
Kayıtlarda, çocukların kamyonun arkasına tutunarak paten kaymaya çalışmaları ve bu tehlikeli yolculuğu görüntüleyen araç sürücüsünün selektör yaparak uyarıda bulunduğu görülüyor.