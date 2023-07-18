Ümraniye'de kamyonun arkasına tutunarak paten kayan çocukların tehlikeli yolculuğu

Mithatpaşa Caddesi'nde ilerleyen bir kamyonun arkasına tutunan patenli 3 çocuk, kendi can güvenlikleri ile trafik güvenliğini tehlikeye soktu. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.