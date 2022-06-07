Ümraniye'de kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler

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Ümraniye'de kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

AA - Mücahit Türetken - Güncel
Ümraniye'de kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

İstanbul Ümraniye'de kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

İstanbul Ümraniye'de kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çamlık Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde ilerleyen Mutlu K. idaresindeki 34 CKA 505 plakalı motosiklet, önünde seyreden Soner K. yönetimindeki 34 FFE 143 plakalı kamyonete çarptı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA / Mücahit Türetken - Güncel

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