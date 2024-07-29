Üye Girişi
Haberler

Ümraniye'de kağıt geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye'de bulunan kağıt geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda tesis içerisinde hasar meydana geldi.

Ümraniye'de kağıt geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Esenkent Mahallesi Yücesoy Sokak'ta yer alan kağıt geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tesisin depolama kısmında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek orada bulunan kamyonet, kamyon ve iş makinesine sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü.

Yangında tesis içerisinde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

Ümraniye İtfaiye İtfaiye Çevre Yaşam Güncel Haberler

Erdoğan'dan İsrail'e uyarı: Biz nasıl Karabağ'a, Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız

Erdoğan'dan İsrail'e uyarı: Biz nasıl Karabağ'a, Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız

 İsrailli bakan Katz'dan küstah paylaşım: Erdoğan, Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor

İsrailli bakan Katz'dan küstah paylaşım: Erdoğan, Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor

 Site yönetiminden skandal karar! Haşema ile havuza giren kadın, havuzdan zorla çıkarıldı

Site yönetiminden skandal karar! Haşema ile havuza giren kadın, havuzdan zorla çıkarıldı

 Çaldıkları telefonu geri vermek için 4 bin TL istediler, ihbara giden polise baltayla saldırdılar

Çaldıkları telefonu geri vermek için 4 bin TL istediler, ihbara giden polise baltayla saldırdılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title