Ümraniye'de Kadına Şiddet: Eski Sevgili Gözaltına Alındı

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İstanbul'da bir kadın, eski sevgilisi tarafından sokakta darbedilip silahla tehdit edildi. Olayın görüntüleri sosyal medyada paylaşılmasının ardından şüpheli gözaltına alındı.

Ümraniye'de bir kadını sokakta darbedip silahla tehditte bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında bir kadının darbedildiği anlara ait görüntülerin paylaşılması üzerine inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalarda, 27 Temmuz'da Ümraniye'de F.C. (27) isimli kadının, eski sevgilisi olduğu belirlenen F.K. (28) tarafından darbedilip silahla tehdide maruz kaldığı anlaşıldı.

Şüpheli F.K, olayda kullandığı ve kurusıkı olduğu anlaşılan silahla yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, hakkında "tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarından yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, kadının darbedildiği anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntülerde, şüphelinin tokat attığı kadını yere düşürerek tekmelemesi ve başına silah dayayıp tehditlerde bulunması yer alıyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
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