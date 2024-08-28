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Ümraniye'de Kaçan Şüpheli Kaza Yaptı

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Ümraniye'de motorize yunus ekipleri şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, kovalamaca sırasında kaza yapınca yakalandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

ÜMRANİYE'de motorize yunus ekipleri şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, kovalamaca sırasında kaza yapınca yakalandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Pazartesi günü saat 15.20 sıralarında Aşağı Dudullu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motorize yunus ekipleri şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. İçinde bir kişinin bulunduğu otomobil, polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis ekipleriyle şüpheli arasında kovalamaca yaşandı. Ara sokakta devam eden kovalamaca sırasında şüphelinin kullandığı otomobil hafif ticari araca çarparak kaza yaptı. Kazada hafif ticari araç savrularak park halindeki 2 otomobile çarptı. Yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Görgü tanığı Zafer Gündoğmuş, 'Çok şiddetli bir ses geldi. 3 motorize yunus ekipleri kaza yapan arabayı kovalıyormuş. Polisten kaçıyormuş. Herhalde uyuşturucu kaçırıyormuş. Polis 2 saate yakın arabada ve çevrede arama yaptı. Kaza yapınca yakalandı. Hatta kaza yapınca arabayla kaçmaya çalıştı araba kaymaya başladı. Daha sonra yaklaladılar. Kazada şüphelinin çarptığı araçtaki 1 kişi de hafif yaralandı. Yoldan geçen arabaya kaçan araba vurdu.Sonra da duran 2 arabaya vurdu' dedi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaçan şüphelinin kullandığı otomobil hafif ticari araca çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç park halindeki 2 otomobile daha çarparak durabiliyor. Görüntülerde şüphelinin motorize yunus ekipleri tarafından yakalanma anları da yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ümraniye 3-sayfa 3.Sayfa Güncel Haberler

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