Ümraniye'de İstinat Duvarının Yıkılması Sonucu Yol Çöktü
İnşaat çalışmaları sırasında istinat duvarının yıkılmasıyla Ümraniye'de bir yol çöktü. Olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi, trafik kapatıldı.
Ümraniye'de inşaat çalışması sırasında istinat duvarının yıkılması sonucu yol çöktü.
İnkılap Mahallesi Sokullu Caddesi'nde saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda inşaatın istinat duvarı yıkıldı. Yol çökerken olay yerine polis ve belediye ekibi sevk edildi. Güvenlik önlemi alan polis yolu trafiğe kapattı. Ekiplerin çalışması sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel