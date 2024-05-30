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Ümraniye'de İşçi Konteynerlerinde İlaçlama Sonucu 28 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

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Ümraniye'deki bir inşaat şantiyesinde yapılan böcek ilaçlaması sonucu 28 kişi etkilendi ve hastaneye kaldırıldı. İşçi konteynerlerinde yapılan ilaçlama nedeniyle 27 işçi ve bir polis tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ümraniye'de bir inşaat şantiyesinde işçi konteynerlerinde yapılan ilaçlama çalışmasından 28 kişinin etkilenerek hastaneye kaldırılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Hekimbaşı Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi'ndeki şantiye alanında bulunan işçi konteynerlerinde böcek ilaçlaması yapıldı.

İlaçlamadan etkilenen 27'si işçi, biri polis 28 kişi, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları hastanelerde gördükleri tedavinin ardından taburcu edildi.

İtfaiye, polis, AFAD, zabıta ve sağlık ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Olayla ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "taksirle birden fazla yaralama" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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