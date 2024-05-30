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Ümraniye'de İşçi Konteynerlerinde İlaçlama Sonucu 28 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

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Ümraniye'deki bir inşaat şantiyesinde yapılan böcek ilaçlaması sonucu 27 işçi ve 1 polis olmak üzere toplam 28 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerindeki çalışmalar devam ediyor.

Ümraniye'de bir inşaat şantiyesinde işçi konteynerlerinde yapılan ilaçlama çalışmasından etkilenen 28 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Hekimbaşı Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi'ndeki şantiye alanında bulunan işçi konteynerlerinde böcek ilaçlaması yapıldı.

İlaçlamadan etkilenen 27'si işçi, 1'i polis toplam 28 kişi sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye, polis, AFAD, zabıta, ve sağlık ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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